طارق علاي: الإمارات تضع التركيز على الطفل ضمن أولوياتها

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تضع من ضمن أولوياتها التركيز على الطفل، حيث توفر البيئة المناسبة لتشجيع المواهب وتطوير الإبداع، في مختلف مجالات الحياة.



وأشار سعادته إلى أن تخصيص يوم من كل عام للاحتفال بالطفل الإماراتي، يدل على حرص القيادة الرشيدة، على تشجيع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة على دعم الطفل الإماراتي، وتوفير بيئة صحية لتنشئة أجيال المستقبل .



ودعا سعادة طارق سعيد علاي، جميع الأهالي للاستفادة من الفعاليات والمؤسسات التي تعنى برعاية الطفولة والأمومة، وخير مثال على ذلك مراكز الطفولة المنتشرة في أنحاء إمارة الشارقة، والتي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يقدم الكثير من أجل بناء أجيال واعية ومثقفة، تواجه مختلف الأفكار والمعتقدات الخارجية.