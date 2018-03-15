مبارك الشامسي: الطفل لبنة أساسية في البناء المجتمعي

الشارقة 24:



أشاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، برؤية القيادة الرشيدة في اعتماد الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، في 15 مارس من كل عام، والتي تكرس الاهتمام بالطفل، وجعله في أولويات العمل الوطني.



وأشار إلى أن هذه الخطوة بتخصيص يوم للطفل الإماراتي، تحقيقاً لرؤية القيادة واهتمامها بالطفل، تعتبر لبنة أساسية من لبنات البناء المجتمعي، وقال إن الدعم الذي توليه حكومتنا الرشيدة وجميع أفراد المجتمع ومؤسسات الطفل، يأتي لإدراك الجميع الدور الذي يناط بالطفل وأهمية تنشئته وتهيئته لتشكيل مجتمع واع، بأفق طموح يرتكز على المستقبل، من خلال قوته القادمة، وهي في أجياله من الأطفال.



وأشار مدير بلدية الحمرية إلى أن الدولة نجحت في ترسيخ المضامين الوطنية في عقول الصغار وأذهانهم، وزودتهم بالمدركات التي من شأنها تعزيز المهارات والأدوات البنائية في نفوسهم، ليكون لهم مستقبل الريادة، واستكمال المسيرة المتقدمة التي تحققها الدولة في شتى المجالات.