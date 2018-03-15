شرطة الشارقة تشارك في الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي

لقطة تذكارية على هامش الحفل

الشارقة 24:



احتفلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، يوم الخميس، بيوم الطفل الإماراتي، الذي أقرته الدولة، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وذلك بمشاركة ذوي الإعاقة من مدرسة الأمل للصم بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بحضور النقيب أحمد بالحاج مدير فرع الفعاليات بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، وعفاف الهويدي مديرة مدرسة الأمل للصم، والملازم سعود جاسم بو صيم، والمساعد أول عبد اللطيف القاضي من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة.



بدأت وقائع الاحتفال بالنشيد الوطني، تلا ذلك تقديم عرض موسيقي قدمته فئة الصم من طلبة حضانة الأمل ابتهاجاً بهذا اليوم، الذي يعكس احتفاء دولة الإمارات، بالطفل الإماراتي، واهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بتوفير أرقى سبل الحماية والرعاية له، بعد ذلك شاركت شرطة الشارقة الطلاب من ذوي الإعاقة بالورش المعرفية، والثقافية، وبعض الحصص التعليمية، التي تقدم لذوي الإعاقة، والوسائل المتقدمة، التي تعمل على تأهيل مداركهم الحسية، والجسدية، والمهارية في مختلف الجوانب، بهدف تمكينهم في مجتمعاتهم الحاضنة لها.



بعد ذلك قامت شرطة الشارقة، بتوزيع الهدايا العينية على الطلبة، ومشاركتهم الفرح، والسرور بهذه المناسبة، وإدخال البهجة، والسعادة في نفوسهم.



من جانبها، عبرت مديرة مدرسة الأمل للصم، عن تقديرها البالغ لشرطة الشارقة، على مشاركتها الأطفال فرحتهم بيوم الطفل الإماراتي، وحرصها على إسعادهم، وإدخال البهجة في نفوسهم، تعبيراً عن اهتمامها بالأطفال، وتفاعلها مع عالمهم الصغير، ومواكبتها لتوجهات الدولة نحو العناية بالطفل، ودعم حقوقه، وتوفير البيئة المناسبة لنشأته.