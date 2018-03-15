بدرية آل علي: الشارقة وضعت الأطفال على رأس أولوياتها

الشارقة 24:

قالت بدرية آل علي، مدير مبادرة "لغتي": وضعت الشارقة الأطفال على رأس قائمة أولوياتها، وأطلقت العديد من المؤسسات والمراكز والمبادرات الرامية إلى تأسيسهم بشكل سليم، وتزويدهم بالمعارف والعلوم التي تعينهم على تحقيق النجاح في حياتهم مستقبلاً، وتعتز "لغتي" بأنها إحدى أكثر المبادرات التعليمية التي تستهدف الأطفال والطلاب فعالية، إذ تعنى بتقديم الدعم لهم لتمكينهم من تعلم اللغة العربية بأحدث الوسائل الذكية، وتطوير قدراتهم التعليمية والارتقاء بها، بغية تأسيس جيل مثقف وواعٍ يفتخر بهويته الوطنية وبلده وأمته وحضارته العربية والإسلامية.

وأضافت آل علي: ونحن نعيش "يوم الطفل الإماراتي" نستذكر بامتنان أن "لغتي" لم تكن لتؤتي ثمارها والنتائج المرجوة منها، لولا التوجيهات الأبوية والرعاية المستمرة، من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه المتواصل لكل ما من شأنه أن يسهم في إثراء حصيلة الأجيال المعرفية والفكرية وتعزيز مكانة اللغة العربية في نفوسهم، وستواصل المبادرة الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتوظيفها لتمكين لغة الضاد والمحافظة عليها لدى النشء، وتحبيبها إليهم بطريقة عصرية ومبسطة، بما يخدم الأهداف التنموية للشارقة.