هنادي اليافعي: تخصيص يوم للطفل يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة

الشارقة 24:





قالت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، رئيس اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل: إن تخصيص يوم سنوي للاحتفال بالطفل الإماراتي، والذي جاء بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لقضايا الطفولة، وسعيها المستمر إلى توفير كل ما من شأنه أن يساهم في صيانة حقوق كل طفل مقيم في دولة الإمارات، خاصة وأنه يأتي بمناسبة اعتماد الدولة لقانون حقوق الطفل "وديمة" في عام 2016.

وأضافت اليافعي: حرصت الحملة على الاحتفاء بهذه المناسبة، تجسيداً لالتزامنا بدعم المبادرات الوطنية التي تخاطب قضايا الأطفال والناشئة، والتي تسعى جاهدةً إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجههم في المجالات كافة، ما يُعزز فرص نموهم في بيئة آمنة لهم، ينعمون فيها بكل ما يحتاجونه من رعاية ودعم في هذا السن.