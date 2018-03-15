جزيرة النور ونادي الثقة آخر محطات الوفد السيريلانكي

الشارقة 24:

اختتم وفد الرياضيين من أصحاب الإعاقة الذهنية، من جمهورية سيريلانكا الديموقراطية، الذي يزور إمارة الشارقة، ضمن برنامج المدن المضيفة، لبطولة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، التي تحتضنها العاصمة أبوظبي 2018، برنامج جولاته السياحية والثقافية والتعريفية لمعالم الإمارة التي أعدتها اللجنة المنظمة.

ونظم نادي الثقة للمعاقين برنامجاً حافلاً، وفعاليات متعددة للوفد بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وكلثم عبيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث شمل البرنامج مباراة كرة السلة للفتيات، وكرة الطائرة للذكور، مع معرض للفنون التشكيلية من عمل أعضاء النادي، كما تمت إقامة قرية تراثية للضيوف شملت الألعاب التراثية، والمأكولات الشعبية، وفرقة للفنون التراثية، وفي ختام الزيارة أقيم حفل عشاء للضيوف وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

وزار الوفد أيضاً جزيرة النور بالشارقة، التي تجمع بين الطبيعة والفن والترفيه، وتمتد على مساحة 45470 متراً مربعاً.

وقال سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس لجنة إمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين: "إن استقبال النادي للوفد السيريلانكي جاء ضمن برنامج زيارة الوفد للإمارة الباسمة، حيث قام النادي بوضع برنامج يهدف إلى دمج أعضاء النادي مع الوفد، إلى جانب تنظيم برامج ترفيهية للتعرف على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيراً إلى أن إدارة النادي حرصت على المشاركة الفاعلة التي تدعم رؤية واستراتيجية دولة الإمارات في دمج ذوي الإعاقة في البيئة المجتمعية .