حاكم الشارقة يصل باريس في زيارة رسمية

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

وصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من كبار المسؤولين في المؤسسات الحكومية المحلية، والاتحادية الثقافية والفنية والإعلامية.

ويشهد صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال زيارته وبحضور الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون، افتتاح معرض كتاب باريس، والذي تحل فيه الشارقة كضيف مميز لهذه الدورة، كما سيقوم سموه خلال فترة تواجده في باريس، بحضور عرض فني تراثي حيث ترافق فرقة الشارقة الوطنية للتراث الفني، كافة الفعاليات بتقديمها لألوان مختلفة من الفنون الموسيقية الشعبية، في عدد من المواقع الرئيسية في باريس، وسيتابع سموه محاضرة أدبية مشتركة بين الجانب الإماراتي والفرنسي، كما وسيقوم بزيارة دار الأوبرا والتي سيشهد فيها سموه حفلات لتواقيع عدد من الإصدارات، لأدباء ومؤلفين إماراتيين، وسيختتم سموه زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، بزيارة مقر معهد العالم العربي، والذي سيحتضن عدداً من الفعاليات الفنية والأدبية والثقافية.

ويضم وفد إمارة الشارقة، كلاً من هيئة الشارقة للكتاب، ودائرة الثقافة، ومعهد الشارقة للتراث، ودارة الدكتور سلطان القاسمي، ومؤسسة الشارقة للإعلام، بالإضافة إلى جمعية الناشرين الإماراتيين، ومنشورات القاسمي، ومجموعة كلمات للنشر، واتحاد أدباء وكتاب الإمارات، ووكالة أنباء الإمارات، وجمعية الصحفيين، ورؤساء تحرير عدد من الصحف المحلية والعربية.