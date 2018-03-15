"أطفال الإمارات" يشاركون بعمليات مطار الشارقة الدولي

الشارقة 24:

احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي، منحت هيئة مطار الشارقة الدولي مجموعة من الأطفال الإماراتيين، من أبناء موظفي الهيئة، فرصة المشاركة في أداء مهام موظفي المطار، لتمكينهم من الاطلاع على إجراءات العمل، وتشجيعهم على التواصل مع المتعاملين والمسافرين، وتحفيزهم على تولي المسؤولية.

وشارك الأطفال ضمن هذه المبادرة بتقديم الخدمات للمسافرين، بداية من منصة الاستقبال، ومنصة إنهاء إجراءات السفر، ومنصة مراقبة الجوازات، وفحص الأمتعة وغيرها من الخدمات، وأتيح المجال أمامهم للتنافس على خدمة مستخدمي المطار، وأداء المهام المطلوبة منهم، في أجواء مماثلة للظروف التي يعمل فيها موظفو المطار.

وقال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات، في مجال رعاية الطفل ومنحه حقوقه الأساسية في الحماية، والرعاية والدعم والتمكين، وتوفير أفضل الأنظمة الصحية والتعليمية والتربوية، التي تسهم في نشأته السليمة، كي تتواصل على يديه النهضة والتقدم ويستمر التطور والازدهار.

وأكد سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، أن تنظيم هذه الفعالية في يوم الطفل الإماراتي جاء للتأكيد على أهمية دعم الأطفال، وتشجيعهم، وتمكينهم من معايشة البيئة التي يعمل بها أولياء أمورهم كل يوم، وهو ما أدخل السعادة إليهم وأتاح الفرصة لهم للتواصل مع أكبر عدد من المتعاملين ومن مختلف الجنسيات، إضافة إلى بث روح المسؤولية في نفوسهم.