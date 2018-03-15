مجلس ضاحية مغيدر يكرم "أطفال روضة الدراري"

الشارقة 24:

احتفاء بيوم الطفل الإماراتي، قدم مجلس ضاحية مغيدر، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، هدايا للأطفال الخريجين في روضة الدراري، التابعة للنطاق الجغرافي للضاحية .

وقام أعضاء المجلس، وهم سلطان إبراهيم عسكر، وعبد الرحمن عبيد ساحوه، وحسن أحمد عبد الله الخيال، بجولة داخل روضة الدراري، ثم قاموا بتوزيع الهدايا على الأطفال، حيث كرم المجلس 150 طفلاً وطفلة، وشاركوهم فرحة تخرجهم، احتفاء بيوم الطفل الإماراتي.

بدورها قدمت فاطمة النعيمي، مدير روضة الدراري، الشكر والتقدير لمجلس ضاحية مغيدر، على زيارته للروضة وتقديمه هدايا أدخلت السرور على قلوب أطفال الروضة.