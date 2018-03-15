نور النومان: الأطفال لبنة أساسية لبناء الأسرة والمجتمع

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قالت نور النومان مدير دائرة الحكومة الالكترونية بالشارقة، يتزامن انطلاق يوم الطفل الإماراتي، مع عام زايد، الوالد المؤسس، "طيب الله ثراه"، الذي رسخ فينا دعائم الحماية والأمان للطفل، وهو النهج الذي تتبعه قيادتنا الرشيدة، إيماناً منها بتعزيز مكانة الطفل ومنحه حقوقه كافة لإعداد جيل سعيد وفاعل.

وأضافت نور النومان، أن الأطفال هم بهجة الحياة الدنيا وزينتها، وهم أساس سعادة الأسرة، واللبنة الأساسيّة لبناء الأسرة والمجتمع، وهم شباب المستقبل الذين يقع على عاتقهم بناء الأوطان، وزيادة التقدم والتطوّر، فإعداد طفل اليوم، يعني إعداد جيلٍ واعٍ للمستقبل، يسير بالاتجاه الصحيح، يعرف ما له من حقوقٍ وما عليه من واجباتٍ، فلا يسمح لأي شخصٍ بهضم هذا الحقّ، ولا يسمح لنفسه بالتقصير في واجباته.