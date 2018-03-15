خولة الملا: طفل الإمارات مستقبل التنمية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكدت سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رئيس لجنة استضافة الشارقة للمقر الدائم لبرلمان الطفل العربي، أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بالطفل باعتباره عماد المستقبل، والرهان نحو الغد، وعنوان الارتقاء والنهوض والسير قدماً إلى الأمام.

وأضافت في تصريحات لـ "الشارقة 24" أن الطفل الإماراتي أساس التنمية ومحور نهضتها وتقدمها، وليس بغريب أن تبادر الإمارات بتخصيص يوم الخامس عشر من شهر مارس من كل عام ليكون يوماً للطفل الاماراتي.

وأردفت قائلة: إننا نعول على أجيالنا من الأطفال كي ندخل بهم إلى المستقبل المشرق الوضّاء، ونستكمل معم مشوار التقدم والازدهار.

مضيفة إلى أن تخصيص هذا اليوم يأتي في سياق السياسة الحكيمة التي خطتها الدولة، في ميادين الاهتمام بالإنسان، منذ بزوغ فجر الاتحاد على أيدي مؤسسيه الأجلاء.

وأكدت الملا أن الطفل في الشارقة، ومنذ نعومة أظفاره يحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وقالت الملا، إن الشارقة نتيجة لهذا النهج الحكيم، تحظى بالعديد من المؤسسات الراعية للطفولة، بمختلف مجالاتها، وتقدم خدماتها على الامتداد الجغرافي لإمارة الشارقة، فضلاً عما قدمه صاحب السمو الحاكم، من مكرمة غالية في استضافة مقر برلمان الطفل العربي، الأمر الذي سيعود على طفل الإمارات بالتأهيل والتمكين ليكون ضمن قيادات المستقبل، من خلال مناقشة قضايا الطفولة وهمومهم وأحلامهم ومستقبلهم.