د. سعيد الكعبي: يوم الطفل الإماراتي مناسبة تستحق الاحتفال

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قال الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، إن أطفال اليوم، هم رجال الغد، الذين يقودون المسيرة في دولتنا الحبيبة، ويستحقون منا الاعتناء والاهتمام والتفكير بعمق في عملية حمايتهم ونشأتهم.

وأضاف الكعبي خلال تصريح لـ "الشارقة 24"، لابد من تضافر الجهود للعبور بالطفل في رحلة جميلة يستطيع أن يشب ويكبر ويصبح عنصراً فاعلاً في هذا الوطن، ويكمل مسيرة أجداده، ويقود الوطن إلى المريخ.

وختم الكعبي: نحن في إمارة الشارقة قمنا بالاستعداد لهذا اليوم المبارك، من خلال العديد من البرامج والفعاليات في مختلف حضانات الإمارة الباسمة، كما سنشارك زملاءنا في مؤسسة ربع قرن، الاحتفال المقام في حديقة الرقة بالشارقة مساء الخميس.