ريم بن كرم: الإمارات وفرت كل سبل الدعم للأطفال

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكدت ريم بن كرم، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بالشارقة، إن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي في الـ 15 من مارس كل عام، يأتي استكمالاً لمسيرة الدولة الرائدة في إيلاء أطفالنا جل الاهتمام والرعاية.

واعتبرت أن هذا الاهتمام بدأ منذ عقود طويلة، أرسى فيها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة رحمه الله، نواة وركائز التنشئة السليمة، وكفالة حقوق الطفل في مختلف الميادين.

وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة لدولتنا الفتية، سارت على النهج نفسه، فعملت جاهدة على الاستثمار في الطاقات وبناء الإنسان ابتداء من المراحل العمرية الأولى.

ورأت ريم بن كرم أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال منظومة القوانين والتشريعات كفلت حقوق الطفل، في حياة تعليمية وصحية ونفسية وأخلاقية مميزة، لافتة إلى مواكبة الدولة وعبر مؤسساتها للمتغيرات التي تطرأ على جوانب حياة الطفل، وذلك بالتطوير والتحديث الدائم لآليات حماية الطفل والارتقاء به.

واعتبرت ريم بن كرم أنه وبرؤية ثاقبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حققت الشارقة منجزات كبيرة ورائدة في ما يخص الطفل.

ولفتت ريم بن كرم إلى أن الشارقة تزخر بمنظومة ضخمة ورائدة من المؤسسات الداعمة للطفل، والتي توفر له سبل الرعاية من النواحي التعليمية والصحية والنفسية، فضلاً عن العمل الدائم على تنمية مهارات الطفل ورعاية مواهبه وتعزيز الجانب الأخلاقي لديه، انطلاقاً من فكرة الاستثمار طويل الأجل لصنع قادة ومبدعين ينتفع بهم وطنهم.