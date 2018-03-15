إيمان سيف: 15 ألف مستفيد من برامج التثقيف الصحي الداعمة للأطفال

الشارقة 24:

أكدت سعادة إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن "يوم الطفل الإماراتي" الذي أقرته دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يأتي تتويجاً للإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة بتوجيهات قيادتها الرشيدة، فيما يتعلق برعاية الأطفال وتمكينهم.

ونوهت مدير إدارة التثقيف الصحي، بالاهتمام الكبير الذي توليه قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بالطفولة، حيث تعتبر سموها الأسرة نواة المجتمع، مؤكدة أن الطفل في الإمارات يحظى بكل الرعاية والتمكين، من أجل مستقبل أفضل للمجتمع والدولة.



وقالت سيف إن إدارة التثقيف الصحي، التي تأسست في عام 2010 تحت مظلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبرئاسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، عملت جاهدة منذ نشأتها على تخصيص برامج توعية نوعية تتناول أحدث القضايا المرتبطة بالطفولة والأسرة، حيث كان للطفل نصيب كبير من هذه البرامج التي تناولت مواضيع تثقيفية وتوعوية، صحية واجتماعية وتربوية، مشيرة إلى استفادة 15374 طفلاً، و4500 ولي أمر من 215 برنامجاً موجهاً للطفل.