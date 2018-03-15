جواهر بنت عبد الله: الطفل الإماراتي يحظى باهتمام القيادة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة "فن" ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل:" إن تخصيص يوم سنوي للاحتفال بالطفل الإماراتي، يُجسد الاهتمام الكبير الذي يحظى به الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة من القيادة الحكيمة، التي لطالما أكدت من خلال توجيهاتها ونهجها المتفرد على أن الوصول إلى فضاءات الريادة والتميز بين الأمم والحضارات، يبدأ ببناء الإنسان والارتقاء به، كونه محور التنمية المستدامة والنهضة الشاملة المنشودة".



وأضافت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي: نسعى في مؤسسة "فن" ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، وبالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، ومن خلال خطط استراتيجية واضحة المعالم، إلى دعم الفن الإعلامي الهادف للأطفال والناشئة في الدولة، ونحن إذ نحتفل بيوم الطفل الإماراتي نؤكد على أننا لا ندخر أي جهد من شأنه أن يُسهم في تنمية المهارات الإبداعية السينمائية لدى المواهب الواعدة.