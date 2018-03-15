عائشة خالد القاسمي: الطفل الإماراتي ركيزة بناء المستقبل

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير مؤسسة سجايا فتيات الشارقة: "يجسّد الإعلان عن تخصيص يوم للطفل الإماراتي، مدى الاهتمام الذي توليه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة للطفل، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، كما يلخّص هذا اليوم النظرة المستقبلية التي تصبّ في مصلحة الغد والارتقاء بمقدراته، فطفل اليوم هو المرتكز الرئيسي الذي تستند عليه دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها التنموية الشاملة، والتي تنبثق من إيمانها بأن العنصر البشريّ هو المحرّك الرئيس وحجر الأساس لازدهار الوطن".



وأضافت الشيخة عائشة خالد القاسمي: تسعى سجايا فتيات الشارقة وضمن جهودها، وحزمة برامجها، التي تطلقها سنوياً للارتقاء بخبرات الفتيات وتمكينهن من القيام بأدوارهن على أكمل وجه، ما يخوّلهن مستقبلاً لخوض غمار الحياة متسلّحات بالخبرات العملية والعلمية اللازمة، ومما لاشك فيه أن يوم الطفل الإماراتي يعزز التجاوب المؤسسي الحكومي على أوسع نطاق كما يترجم حرص الدولة الكبير على التوعية بحقوق الأطفال وتوفير مختلف سبل الرعاية المتطورة والمتقدمة لحماية الطفل وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والأمان له.