محمد راشد رشود: الاهتمام بالطفل ترسخ منذ وضع الدستور

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



قال محمد راشد رشود، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن، إن الطفل في دولة الإمارات، هو رجل الغد والأمل المنشود لمستقبل واعد، لذلك حرصت الدولة منذ اللبنات الأولى لتأسيس الاتحاد على الاهتمام بالطفل، وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة.



وأضاف في تصريحات لـ "لشارقة 24، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، إن الدولة أولت كل الرعاية والاهتمام ومنحت الطفل الحقوق التي يستحقها عبر منظومة القوانين والتشريعات، لافتاً إلى أن المادة السابعة والعشرين من دستور الدولة، قضت بإلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية ومجانيته في جميع المراحل.

ونوه رشود، إلى أن المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يعد من أبرز الإنجازات للدولة في مجال رعاية الطفولة، منوهاً إلى أن الدولة كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ 15 ديسمبر 1996.

واختتم حديثه بالقول: الطفل الإماراتي يعيش في أمن وأمان في ظل توفير سبل العيش له من حاضنات ومراكز طفولة يمارس فيه هواياته وميوله ورغباته تحت أيدي متخصصين، واعتبر أن إمارة الشارقة كانت سباقة في توفير مناخ للطفل، للتعبير عن آرائه وتطلعاته وآماله من خلال مجلس شورى أطفال الشارقة، إلى غيرها من مؤسسات ومرافق تعليمية وصحية وترفيهية.