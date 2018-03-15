م. خالد آل علي: حملات عديدة في الشارقة للعناية بالطفل

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال سعادة المهندس خالد آل علي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، أن تخصيص يوم للطفل الإماراتي يؤكد على الاهتمام المتواصل من القيادة الإماراتية الرشيدة بأبنائها الصغار، من أجيال المستقبل، الذين وفرت لهم الدولة منذ تأسيسها كل سبل التمكين، ومنحتهم حقوقهم الكاملة لضمان النشأة السليمة لهم، وكي يسهموا في مسيرة التنمية المستدامة، التي تسير بها الدولة بجميع مؤسساتها وقطاعاتها.



وقال إن حكومة الشارقة قامت بإطلاق العديد من الحملات والمبادرات المتنوعة الرامية إلى الاهتمام وتقديم العناية القصوى للطفل، الأمر الذي أهلها للترشح من قبل المنظمة الدولية للطفولة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، لنيل لقب "مدينة صديقة للأطفال"، وذلك كأول مدينة في الشرق الأوسط يتم ترشيحها في إطار مبادرة "المدن الصديقة للأطفال".