سوق الجبيل بالشارقة يستقبل 6 آلاف سائح في 2017

الشارقة 24:

استقبل سوق الجبيل، أحد أكبر الأسواق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، ما يقارب 6 آلاف سائح خلال العام الماضي، ضمن 229 مجموعة سياحية من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم.



ويعكس تصميم السوق الذي تم تشييده وفقاً للطراز الإسلامي، التراث المعماري الغني الذي تحتضنه إمارة الشارقة، ويشكل مع المباني الحكومية المقابلة له، والمبنية على نفس الطراز، لوحة بانورامية متجانسة تنسجم مع عراقة الإمارة وهويتها العربية والإسلامية، وهو ما يجذب السياح دائماً إلى السوق.

وشملت مجموعات السياح التي زارت السوق العام الماضي، وفوداً من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، وسويسرا، وروسيا، وإسبانيا، والبرتغال، وتشيكيا، وكرواتيا، وأوكرانيا، ولاتفيا، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والبرازيل، والمكسيك، والأرجنتين، إضافة إلى الهند، والصين، واليابان، وتايلند، وكازاخستان، وفيتنام، ونيوزلندا، ومصر، ولبنان، وغيرها.

وتصدر شهر نوفمبر 2017 قائمة الأشهر الأكثر استقبالاً للسياح، حيث شهد السوق خلاله زيارة 1109 سياح، وتلاه شهر أكتوبر بـ 821 سائحاً، ثم أبريل بواقع 766 سائحاً، فيما كان شهر يونيو أقل الأشهر استقبالاً للسياح.

وقال المهندس حامد الزرعوني مدير سوق الجبيل: "يعتبر السوق معلماً من معالم إمارة الشارقة، بفضل تصميمه المعماري الجميل، المستوحى من التراث العربي والإسلامي الأصيل، ولما ينظمه من فعاليات وعروض على مدار العام، وما يوفره من منتجات طازجة من جميع أنحاء العالم، وهو ما جعله مقصداً للسياح الذين يزورون الإمارات من مختلف الدول العربية والأجنبية".

وأكد الزرعوني أن زيارات هذه المجموعات السياحية تسهم في إتاحة الفرصة أمام إدارة السوق لتعريفهم على جوانب متعددة من التراث الإماراتي العريق، وخصوصاً أجواء الصيد البحري وأهم أنواع الأسماك والكائنات البحرية، إلى جانب المنتجات الزراعية والغذائية، التي تحظى باهتمام الزوار، خصوصاً تلك التي تتميز بها الإمارات، وهو ما عزز من الأهمية السياحية للسوق.

وبفضل موقعه الفريد في قلب مدينة الشارقة، بالقرب من السوق المركزي، ومقابل مجمع المباني الحكومية في منطقة اللية، فإن الوصول السهل إلى السوق من جميع مناطق مدينة الشارقة، وقربه من المعالم السياحية والتراثية والمراكز التجارية الرئيسية، شكل عمل جذب إضافي للزوار والسياح.