خالد المدفع: الطفل الإماراتي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، تحتفل دولة الإمارات لأول مرّة بيوم الطفل الإماراتي، الذي يحظى باهتمام ورعاية كاملة من القيادة الرشيدة ،بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، باعتبار "الطفولة" من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي.



وأضاف نثمّن هذه المبادرة الطيّبة، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية؛ في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017، لتكريم الطفل الإماراتي وتعزيز دوره في المجتمع، ليساهم منذ الصغر في بناء دولته ومستقبله بنفسه، ويسعدنا بهذه المناسبة أن نتوجّه بالتقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على كافة أشكال الدعم الذي يقدّمه لأطفالنا والذي شهدناه من خلال إطلاق حملة "الشارقة إمارة صديقة للطفل" بتوجيه من سموه، بالإضافة إلى تذليله لجميع الصعوبات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة، والتي تؤهلهم ليكونوا أفراداً صالحين وفعالين في المجتمع، باعتبارهم الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل للمجتمعات."