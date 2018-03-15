لجنة "استشاري الشارقة" تزور "مراكز الناشئة"

الشارقة 24:



زارت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مراكز الناشئة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بالشارقة، واطلعت على مختلف البرامج المقدمة، وأحدث الممارسات التي تعنى بتنمية قدرات الأطفال والشباب من النشء لاسيما بالمجالات التقنية والإبداعية، علاوة على إيجاد أنماط الشخصية المبدعة، وفتح المجال أمامها وتفعيل دورها في خدمة الوطن.



ترأست اللجنة فاطمة علي المهيري رئيسة لجنة شؤون الأسرة، ورافقها خالد الغيلي الزعابي، ونورة بن خليف الطنيجي، وبطي بن سرور الكتبي، ومن الأمانة العامة للمجلس، هدى يوسف الحمادي أمينة سر اللجنة.



واستقبل لجنة الأسرة بمقر مركز ناشئة واسط بمدينة الشارقة، من إدارة مراكز الناشئة، كل من شهاب العوضي رئيس قسم شؤون المراكز، وجاسم أحمد آل علي مشرف مركز ناشئة واسط، وياسر محمد مشرف الصالة الرياضية، ونضال هديب مشرف النشاط الثقافي، وتامر محمود مشرف عام النشاط الرياضي.