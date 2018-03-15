"مجلس أولياء دبا الحصن" يحتفل بـ "يوم الطفل الإماراتي"

الشارقة 24:

قام وفد من مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن برئاسة محمد راشد رشود رئيس المجلس، ومحمد سيف الأقرح نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس مريم راشد المعمري، حسن محمد صقروه، سعيد محمد الريامي، علي محفوظ خميس، بزيارة مدرستي الخالدية الثانوية للتعليم الثانوي والأساسي ومدرسة الحصن للتعليم الأساسي، وتكريم الفائزين على مستوى العالم والدولة في مسابقة ucmas في ماليزيا نهاية عام 2017، التي فاز فيها الطالب عبد الله خليل علي إسحاكوه بالمركز الثاني على مستوى العالم.

وتأتي الفعالية ضمن مبادرة أقرها "المجلس الوزاري للتنمية" بتخصيص يوم 15 من شهر مارس من كل عام للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي.

وجرى تكريم الطلبة وهم أحمد موسى الأقرح وعبد العزيز سعود العضب ومحمد على حاتم العراب الفائزين بالمركز الأول على مستوى الدولة في مسابقة أولمبياد الربوت الوطنية.

وبهذه المناسبة، أكد محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات أهمية مبادرة المجلس في تكريم الأطفال المتميزين في المدارس في هذا اليوم الوطني ليكونوا قدوة لغيرهم من الأطفال في الإمارات.