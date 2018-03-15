أيمن باروت: الشارقة رائدة في ترسيخ الثقافة النيابية للأطفال

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

قال سعادة أيمن باروت عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إن إقرار مجلس الوزراء ليوم الـ 15من مارس يوماً للطفل الإماراتي، يتوج مسيرة الدولة وسجلها الحافل في توفير شتى سبل الرعاية للطفل.

واعتبر باروت في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24" أن الاهتمام بالطفل الإماراتي نابع عن قناعة راسخة من قيادتنا الرشيدة منذ فجر الاتحاد، مفادها إن أبناء اليوم هم قادة المستقبل وركيزة رئيسة في تنمية ونهضة المجتمع التي تتشكل بسواعد أبنائها.

ورأى عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن الإمارات كانت سباقة في إصدار جملة من التشريعات المؤكدة على حقوق الطفل، كما سخرت كافة إمكاناتها في إنشاء العديد من المؤسسات الحاضنة والراعية للطفولة على المستويات التعليمية والصحية والترفيهية.

وأشار باروت إلى جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في هذا السياق، حيث كانت الشارقة مدينة رائدة في كفالة وترسيخ الثقافة النيابية للأطفال عبر قنوات عدة من بينها مجلس شورى الطفل.

واختتم باروت حديثه بالقول: "الشارقة كمثال واحدة من الإمارات التي عملت منذ بدايات الاتحاد على توفير منصات متنوعة لتحفيز الأطفال على الابتكار والإبداع ومنها مراكز الطفولة، ومراكز الفتيات والناشئة وغيرها العديد من المؤسسات الداعمة لحقوق الطفل، وهو ما أهلها نتيجة لهذا السجل الحافل باستحقاق استضافة برلمان الطفل العربي".