"خورفكان للمعاقين" يحتفي بـ "اليوم العالمي لمتلازمة داون"

الشارقة 24:

نظم نادي خورفكان للمعاقين احتفالاً بفئة "متلازمة داون"، تزامناً مع اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يصادف 21 من مارس من كل عام.

شارك في الاحتفال كل من الأستاذ أحمد حسن القاضي أمين السر العام والإداريين بالنادي وعدد من أولياء الأمور والعشرات من ذوي الإعاقة.



بدأت الفعالية بالتنافس على الفوز في لعب كرة البوتشي، وهي رياضة تتطلب المهارة والتفكير الإدراكي، والهدف بالنسبة إلى كل فريق هو أن يتمكن من تحريك أقصى عدد من كرات البوتشي إلى أقرب نقطة من الكرة الصغرى "البالينا"، ثم تلاها سباق الجري لمسافات قصيرة وسط صيحات الفرح العالية من اللاعبين والمشجعين، وفي نهاية الحفل كرمت إدارة النادي اللاعبين المشاركين.

من جانبه، قدم أحمد حسن القاضي خالص تهانيه لفئة متلازمة داون، مؤكداً على الدور البارز الذي يقومون به، وضرورة مواصلة مسيرة العطاء ليعكس مدى تحديهم وقوة إرادتهم في تخطي التحديات وإثبات أنهم جديرون بتحمل المسؤولية وتفوقهم كل في مجاله.

وفي ذات السياق، أكد لؤي علاي عضو مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين: "أن الجميع في النادي من إدارة وأجهزة إدارية وفنية ولاعبين يعملون كفريق واحد، ويسعى الجميع لتحقيق هدف واحد"، مؤكداً على ضرورة التمسك بحقوق فئة متلازمة داون وأداء الواجبات.