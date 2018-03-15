منى عبد الكريم: جهود كبيرة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



أشادت منى عبد الكريم نائب رئيس لجنة إمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة للوفود المشاركة في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، بالدعم الكبير والمتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وما يوفره سموه من مؤسسات تعليمية ومراكز تأهيلية وتدريبية وأندية رياضية على أعلى مستوى، إضافة إلى توعية سموه لأبناء الإمارة، وحثه المستمر على الاهتمام بذوي الإعاقة وبأسرهم، والتعاون بين المؤسسات لنصرة المعاقين.



وأضافت عبد الكريم نستضيف في الشارقة، الوفد السيريلانكي ضمن برنامج المدن المضيفة للوفود المشاركة في الأولمبياد، لاطلاعه على الثقافة والتاريخ الغني للدولة، قبل مشاركته في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، التي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 22 مارس الجاري، وكذلك في دورة الألعاب العالمية أبوظبي 2019.



وأشارت منى عبد الكريم إلى أن الوفد قام بزيارة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، حيث كانت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة في استقبال الوفد، ورافقت أعضاء الوفد في جولة على أقسام وفصول المدينة، حيث شارك في الورش التي نظمتها المدينة، وأهمها ورشة الموزاييك والخزف والأشغال اليدوية، كما تعرف الوفد على أهم الخدمات التعليمية والتدريبية، التي تقدمها المدينة لطلابها، على يد أمهر الاختصاصيين والعاملين في هذا المجال.



كما تحدثت نائب رئيس اللجنة، عن أهمية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وفي التعليم تحديداً، بهدف إظهار طاقاتهم وقدراتهم، وجعلها فئة منتجة تسهم في عملية التنمية الشاملة في الدولة.