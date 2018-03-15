عائشة الكعبي: يوم الطفل الإماراتي يؤكد حرص الشيخة فاطمة على قادة المستقبل

الشارقة 24 – وام:



أكدت سعادة عائشة علي الكعبي مديرة مراكز أطفال الشارقة بالوكالة أن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في تخصيص 15 مارس من كل عام للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي دلالة على حرص سموها واهتمامها بالطفل لأنه المستقبل.



وقالت إن الدولة وفرت كافة وسائل الرعاية الخاصة بالطفل في سبيل تأهيله ليكون فرداً صالحاً وفاعلاً في المجتمع كما أولت اهتماماً كبيراً بشؤونه الصحية والتعليمية والترفيهية.



وأضافت أن مشاركة جميع فئات المجتمع في هذا الاحتفال السنوي المتزامن مع اعتماد قانون وديمة للطفل يأتي ليؤكد حرص الدولة على تشجيع الأطفال على ممارسة حقوقهم.



وقالت "إننا في مراكز أطفال الشارقة وبفضل التوجيهات السامية والدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبفضل المتابعة الحثيثة من قبل قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين الداعية لمواكبة التطور وتلبية رغبات الأطفال بالأساليب الحديثة والمبتكرة نعمل على توفير كافة سبل الدعم والمساندة للطفل في شتى المجالات المختلفة التي تعزز لديه العديد من القيم والمفاهيم وتصقل قدراته المختلفة وتنمي مهاراته ومواهبه وتعده بشكل صحيح لقيادة وبناء المستقبل متبعين في ذلك أعلى الممارسات والمعايير العالمية".