طارق علاي: نشكر سلطان بن أحمد على دعمه المتواصل للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



قال سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمناسبة الحفل السنوي السابع للمكتب، نحتفل مع الموظفين، وأتوجه بالشكر للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على كل ما يقدمه من دعم كبير للمكتب ولموظفيه، وتشجيعه الدائم لتقديم أفضل ما لديهم، وخاصة في المناسبات والفعاليات التي ينظمها المكتب، ولإبراز النجاحات والتطور الكبير لإمارة الشارقة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



وأضاف سعادته لـ "الشارقة 24"، نتمنى أن يزهر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بفضل توجيهات ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، وأن يواصل النجاح الذي حققه خلال السنوات الأخيرة، والعمل سوياً من أجل رفعة هذا الوطن الغالي، وتقديم صورة حقيقية لما تم ويتم إنجازه في الإمارة الباسمة.