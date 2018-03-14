الفريق السريلانكي للأولمبياد الخاص يشارك طلاب "الخدمات الإنسانية" أنشطتهم وفعالياتهم

الشارقة 24:





في إطار تنمية الشراكات الخارجية والداخلية خدمةً للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات وفق أفضل الممارسات العالمية، استقبلت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، اليوم الأربعاء، وفد جمهورية سيريلانكا المشارك في الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 17 ولغاية 22 مارس الجاري.

وبهذه المناسبة أكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي حرص المدينة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات والأفراد محلياً وإقليمياً ودولياً، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومساندتهم ومناصرتهم ذاتياً ليسهموا في بناء مجتمعاتهم وتقدمها.

وأشارت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، إلى أهمية التوعية بمبادئ المسؤولية المجتمعية ومشاركة الجميع في دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات والأنشطة، بما يرسخ ثقتهم بأنفسهم ويمنحهم الفرصة لإثبات قدرتهم على التحصيل العلمي والمعرفي ويحقق لهم مزيداً من الاستقلال القائم على أسس اقتصادية واجتماعية علمية وسليمة.

وأعربت عن أملها في تطوير فهم أعمق قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إطارها الفردي والاجتماعي، وزيادة الوعي لدى فئات المجتمع بهذا الفهم مما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحسين جودة حياتهم انسجاماً مع أفضل النماذج العالمية في هذا المجال.

وأشادت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي بالأهمية الكبيرة للرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت المدينة سباقة منذ تأسيسها في الاهتمام بهذا الجانب من خلال تشجيع طلبتها على ممارسة الرياضة وإشراكهم في البطولات المحلية والعربية والدولية وقد أثبتوا فيها جدارتهم وأحرزوا العديد من الميداليات والمراتب المشرفة.

وكان 44 شخصاً من ذوي الإعاقة الذهنية يشكلون وفد جمهورية سيريلانكا المشارك في الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تعرفوا على أقسام وفصول مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وشاركوا طلبة المدينة في الورش التي نظمتها لهم وأهمها ورشة الموزاييك والخزف والأشغال اليدوية.

كما تعرف الوفد على أهم الخدمات التعليمية والتدريبية التي تقدمها المدينة لطلابها على يد أمهر الاختصاصيين والعاملين في المجال، حيث تسعى المدينة إلى تطوير كادرها الوظيفي باستمرار مواكبة أحدث وأفضل ما يمكن تقديمه للأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات.

وأشادت الدكتورة مها بركات عضو اللجنة العليا للأولمبياد الخاص ـ أبوظبي، بريادة وعراقة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وحرصها على مواكبة أفضل الممارسات العالمية خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة كما أكدت على أن الورش والفعاليات التي شارك بها وفد جمهورية سيرلانكا اليوم داخل المدينة أضافت إلى تجربتهم تنوعاً مميزاً سيبقى في ذاكرتهم طويلاً.

وعبر الدكتور نيمال كاريا وسام رئيس الوفد السيريلانكي باسم جميع لاعبي الوفد عن السعادة الكبيرة بحفاوة الترحيب الذي قابلتهم به المدينة متمنياً استمرار التعاون مستقبلاً.

وفي الختام توجهت الأستاذة ريم الفهيم الرئيس التنفيذي في مؤسسة سدرة وعضو اللجنة العليا للأولمبياد الخاص ـ أبوظبي بالشكر الجزيل إلى الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وإلى جميع العاملين في المدينة متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.