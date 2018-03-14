وزارة "الموارد البشرية" و"الطيران المدني بالشارقة" تستعرضان "خدمات التوطين"

الشارقة 24:

نظّمت دائرة الطيران المدني بالشارقة وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين الأربعاء، على مسرح الجامعة القاسمية الاجتماع التنسيقي للمسرعات الحكومية، بهدف الاطلاع على الخدمات التي تقدمها الوزارة من أجل تسريع وتيرة التوطين، وذلك وفق الأجندة الوطنية لـ "رؤية الإمارات 2021" التي تحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة.

حضر الاجتماع معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وسعادة الشيخ خالد عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وسعادة الدكتور طارق بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة فريدة عبد الله آل علي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون توظيف الموارد البشرية الوطنية، ومن الهيئة العامة للطيران المدني حضر سعادة عمر بن غالب، نائب المدير العام والمدير العام المساعد لقطاع خدمات الدعم، وسعادة سالم الشامسي، مدير الشؤون الخارجية.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الشركات السياحية، واستعراض المبادرات التي أطلقتها الوزارة والخدمات التي تقدّمها في سبيل إتاحة المجال أمام المواطنين والمواطنات، للاستفادة من الفرص التي تمكّنهم من إيجاد العمل المناسب لهم، وذلك في بيئة مناسبة وفي العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة.

واطلع المشاركون بعد ذلك على مميزات "أبشر" وكيفية التسجيل بها، وهي مبادرة تقوم بتنفيذها وزارة المواردالبشرية والتوطين بهدف تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتأمين مستقبل وظيفي آمن ومستقر لهم، كما تقدم من خلالها عدداً كبيراً من التخفيضات والخصومات المميزة.

وفي نهاية الاجتماع تم عرض نظام التوظيف الذكي وكيفية التسجيل به، والذي يمكّن الزوّار والباحثين عن عمل البحث عن وظائف شاغرة، وكذلك التقدم لها، أو اقتراحها لأصدقاء أو زملاء مناسبين للوظيفة، كما يمكن متابعة حالة الطلب، والتواصل مباشرة مع مسؤولي التوظيف، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وقال سعادة الشيخ خالد عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة: "نحرص في دائرة الطيران المدني بالشارقة على إيلاء التوطين أولوية خاصة، ولاسيما أننا نعمل كفريق عمل متكامل في الدولة لتعزيز هذا التوجه العام، وذلك لتحقيق أهداف "رؤية الإمارات 2021"، ونحن نشكر وزارة الموارد البشرية والتوطين على جهودها في هذا المجال، وما تقدمه من أجل الوصول إلى هذا الهدف الوطني المهم".