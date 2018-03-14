انطلاق المهرجان الرياضي العمالي بالشارقة 16 مارس

الشارقة 24:

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز البيئة العمالية والنهوض بها، أعلنت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، الأربعاء، عن تنظيمها المهرجان الرياضي العمالي الأول في إمارة الشارقة، وذلك بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وشركة "بي اند بي" للخدمات الرياضية، حيث من المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان، في 16 مارس الجاري، على أن تستمر لمدة شهرين، في مواقع مختلفة من الإمارة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي، أقامته الهيئة اليوم الأربعاء، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وسعادة عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والسيد عبد الله مراد مدير شركة "بي اند بي" للخدمات الرياضية، وعدد من المشاركين في المهرجان، وممثلي وسائل الإعلام.

وفي كلمته، قال سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة: "يأتي تنظيم هذا المهرجان ضمن الجهود الطويلة والمستمرة التي تبذلها إمارة الشارقة لتوفير بيئة مثالية للعمال، تحفظ لهم حقوقهم، وتمنحهم كل ما يمكًنهم من تطوير مهاراتهم، في جميع القطاعات، لذلك حرصت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة منذ نشأتها، وحسب توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعمال في كافة المجالات بالتعاون مع أصحاب العمل، وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل والعمال العاملين في إمارة الشارقة".

وأضاف القصير، نسعى في الهيئة إلى توفير الاحتياجات اللازمة للعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمعنية، لضمان بيئة صالحة للنهوض بمستوى أداء القطاع العاملين به، وذلك من خلال اعتمادها خطة استراتيجية واضحة لتطوير مستوى العمال ثقافياً وفكرياً وصحياً، عبر إقامة العديد من الأنشطة المتنوعة، وكذلك المشاركة وتنظيم الفعاليات في المناسبات العمالية الدولية، ونتطلع في الهيئة إلى إشراك الأيدي العاملة المقيمة على أرض الشارقة، في أنشطة رياضية، تستمر على مدار شهرين، لتعزيز التواصل وتكريس المحبة والسلام بينهم، وتحفيزهم على المنافسة بشرف، لتمكينهم من مواصلة جهودهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة في إمارتنا الحبيبة.

ومن جانبه، قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: "انطلاقاً من رؤية مجلس الشارقة الرياضي في بناء مجتمع رياضي متميز تسود فيه معايير الصحة والسلامة، وفي إطار ترجمة توصيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بجعل الرياضة أسلوب حياة ووسيلة لإسعاد المواطنين والمقيمين عامةً، وفئة العمال خاصةً وخلق جو تسود فيه معايير الصحة والسلامة، نتشرف بدعم إطلاق النسخة الأولى من المهرجان الرياضي العمالي الذي تنظمه هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة".

وتابع الشيخ صقر بن محمد القاسمي، "تتجلى أهداف هذه المبادرة الرياضية الجديدة في إسعاد فئة العاملين بالدرجة الأولى و شغل أوقات الفراغ لديهم بنشاطات بدنية مفيدة مما ينعكس إيجاباً على المجتمع في المساهمة بتحقيق مؤشر وطني في تقليل نسبة الجريمة ونشر الرياضة بين شرائحه المختلفة، كما يهدف هذا المهرجان إلى توفير الظروف المناسبة لممارسة النشاط الرياضي للعاملين بالمؤسسات الاقتصادية لرفع مستوى لياقتهم البدنية وتمكينهم من مواجهة شروط العمل وبث روح التنافس الشريف بينهم وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم.

وتوجه رئيس مجلس الشارقة الرياضي بجزيل الشكر والعرفان لجميع العاملين في مختلف المؤسسات على جهودهم المبذولة لإعلاء شأن الوطن والنهوض به، ودعوتهم للمشاركة بشكل كبير في هذه الاحتفالية الرياضية، التي تأتي ضمن سياق متكامل من المبادرات الرياضية التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل خدمة المجتمع وتنميته".

وأكد السيد مراد عبد الله، مدير شركة بي اند بي للخدمات الرياضية، الشركة المنفذة للمهرجان، أن كافة فعاليات المهرجان ستقام خلال أيام الجمعة فقط، ستكون موزعة على ثلاثة مواقع في إمارة الشارقة، حيث من المقرر أن تقام كافة مباريات كرة القدم في نادي الثقة للمعاقين، بينما ستقام مباريات كرة السلة وكرة الطائرة على أرض نادي الشارقة – فرع الحزانة، في حين تستضيف ملاعب مركز الناشئة الواقعة في شارع المطار، كافة مباريات لعبة الكريكيت.

وأضاف مراد أنه من المقرر أن يتم توزيع كافة المشاركين في المهرجان الرياضي العمالي الأول، ضمن مجموعات، بحيث تتمكن من المنافسة فيما بينها، وصولاً إلى المراكز الثلاث الأولى للبطولة، والتي سيتم تكريمها في الحفل الختامي للمهرجان، وأشار القائمون على المهرجان إلى أنه سيتم توزيع فرق العمال المتنافسة على كرة القدم، على 4 مجموعات، في حين سيتم توزيع المتنافسون في كرة السلة على 16 فريق، والأمر كذلك بالنسبة لفرق كرة الطائرة، حيث سيتم توزيعهم على 10 فرق، أما المتنافسون في لعبة الكريكيت فسيتم توزيعهم على 32 فريق.

ولضمان الحصول على نتائج نزيهة، أعلنت إدارة المهرجان عن اختيارها لـ 12 حكماً بالإضافة إلى 4 مشرفين، لتولي عملية التحكيم في كافة مباريات كرة القدم، بينما سيتولى 15 حكماً و3 مشرفين عملية التحكيم الخاصة بمباريات كرة السلة، في حين سيتولى 12 حكماً عملية تحكيم مباريات كرة الطائرة، أما مباريات الكريكيت، فسيتولاها 16 حكماً.

ودعت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، كافة الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة إلى المبادرة بإتاحة الفرصة أمام موظفيها والعاملين فيها للمشاركة في فعاليات المهرجان، والتي ستقام فقط خلال أيام الجمعة، طوال فترة المهرجان التي تستمر على مدار شهرين، مؤكدة في الوقت نفسه، على مساهمة البطولة الرياضية في إحداث شراكات فاعلة بين المؤسسات والشركات، من خلال قدرتها على توفير فرص التواصل بين موظفيها.