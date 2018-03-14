جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تعتمد النتائج النهائية للفائزين

الشارقة 24:

اعتمدت لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي ينظمها نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، النتائج النهائية للفائزين عن كل فئة بالدورة الخامسة، والذين سيتم تكريمهم في حفل الجائزة الذي سيقام في مسرح المجاز بالشارقة يوم 28 مارس الجاري، بالتزامن مع الدورة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وأجريت عملية التحكيم الخاصة بالفئات المرشحة البالغ عددها 13 فئة وفق آلية محددة ونظام إلكتروني خاص قام من خلاله كل عضو من أعضاء اللجنة بتقييم الملفات على حدة، وتمت مقارنة التقييمات واختيار الملفات الفائزة بالأغلبية في الاجتماع النهائي للجنة الذي عقد أمس الأربعاء.

بالإضافة إلى اعتماد الفئات المختارة البالغ عددها 4 فئات والتي يتم اختيار الفائزين بها لما قدموه من إسهامات إيجابية ضمن الفئات التي شملت أفضل خطة اتصال لعام زايد، وأفضل شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الصالح العام، على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفئتي الشخصية الإعلامية المؤثرة في الاتصال الحكومي، والريادة الإعلامية، على مستوى الوطن العربي.

وقال إبراهيم العابد مستشار رئيس المجلس الوطني للإعلام، رئيس لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي: إن الجائزة استقطبت في فئات الدورة الخامسة العديد من المشاركات المتميزة، والتي تم تقييمها وفق المعايير والشروط المحددة وبأعلى درجات الشفافية والنزاهة من لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الخبراء في قطاع الإعلام والاتصال الحكومي.

وأوضح العابد، أن الزيادة التي شهدتها الجائزة خلال الدورة الحالية والتي بلغت 40% عن الدورة الماضية تعكس مدى أهمية الجائزة ودورها الإيجابي في تشجيع المؤسسات الحكومية وتعزيز روح المنافسة لتحقيق المزيد من التطور في قطاع الاتصال الحكومي.

وثمن رئيس اللجنة الجهود التي بذلها أعضاء التحكيم، معرباً عن أمله في استمرار السعي لتقديم أفضل أداء في خدمة الجائزة للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف الاتصال الحكومي ودفعه نحو مزيد من التميز.

وتم خلال الدورة الحالية استحداث 6 فئات جديدة للجائزة ليصبح العدد الكلي للفئات 17 فئة، وتشمل الفئات الجديدة: أفضل خطة اتصال لعام زايد - دولة الإمارات العربية المتحدة، أفضل ممارسة في المسؤولية الاجتماعية - دولة الإمارات العربية المتحدة، أفضل شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الصالح العام - دولة الإمارات العربية المتحدة، أفضل تطبيق إلكتروني حكومي - دول مجلس التعاون الخليجي، أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي - دول مجلس التعاون الخليجي، أفضل مبادرة إعلامية في الاتصال الحكومي - دول مجلس التعاون الخليجي.