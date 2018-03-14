"وفر" يستعرض خدماته المتنوعة في "طرق الشارقة" و"الخدمات الاجتماعية"

الشارقة 24:

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة متمثلة ببرنامج خصومات موظفي حكومة الشارقة "وفر"، معرضاً في كلاً من هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بالتعاون مع عدد من الشركات المنظمة حديثاً للبرنامج.

حيث استعرضت الشركات خدماتها المتنوعة للموظفين وشرح نسبة الخصومات التي تقدمها كل شركة للمستفيدين من البرنامج، إضافة إلى تقديم عروض وهدايا قيمة لزوار المعرض، وأوضحت الشركات للموظفين كيفية الاستفادة من الخصومات لتعزيز فكرة الادخار وتنظيم الميزانية عند الموظف.

وقالت جواهر سيف العود مدير إدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية ومدير برنامج وفر: "تسعى الدائرة ضمن خطتها التشغيلية لهذا العام لتحقيق رؤية برنامج "وفر" من خلال إقامة عدد من المعارض في مؤسسات ودوائر وهيئات حكومة الشارقة لتعريف الموظفين والمستفيدين بأفضل المميزات والخصومات والأسعار التنافسية التي يقدمها البرنامج لهم، وذلك سعياً من الدائرة لرفع مستوى الرضا الوظيفي وتحقيق الرفاهية وتعزيز ثقافة الادخار لدى موظفي الحكومة".

وأضافت العود، "يحرص برنامج وفر على ترسيخ التعاون والشراكة الدائمة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في المشروعات الاقتصادية لدفع عجلة الاقتصاد ودعم مسيرة التنمية بما يسهم بتحقيق السعادة والإيجابية لدى الموظفين، وإحداث فارق ملموس من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم".

وختاماً قالت العود: "يقوم البرنامج بتسخير كافة السبل للوصول للمستفيدين وتعريفهم بكافة التفاصيل وإبلاغهم فور انضمام الشركات والمؤسسات في برنامج "وفر"، ويقوم البرنامج وبشكل يومي باستقبال العديد من الطلبات من قبل الشركات للانضمام والمشاركة في فعاليات البرنامج والدائرة بشكل عام".