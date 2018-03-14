اللواء الشامسي يترأس الاجتماع الثالث للجنة القيادة بشرطة الشارقة لعام 2018

الشارقة 24:

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الثالث للجنة القيادة بشرطة الشارقة، الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، بنادي ضباط شرطة الشارقة، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد خليفة محمد المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بالإنابة، ومدراء الإدارات، وعدد من كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.



واستعرض الاجتماع في مستهل أعماله أبرز القرارات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع السابق، والخطوات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذها، كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث تم مناقشة نتائج مؤشرات الشكاوى والمقترحات، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأنظمة الإدارية الداخلية وآلية تطويرها، ونتائج أعمال مجلس شباب شرطة الشارقة، كما تم استعراض نتائج المتسوق السري، إلى جانب تقديم مجالات استشراف المستقبل بدراسة استحداث إدارة معنية بالوقاية من الجريمة قبل وقوعها، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة، والمنبثقة من أهداف وزارة الداخلية، والتي تؤكد أهمية تعزيز الأمن والأمان على مستوى الإمارة.

وفي ختام الاجتماع، وجه اللواء الشامسي، بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن، والاستقرار الأمني، والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تبني أفضل الممارسات، وتقديم الخدمات الأمنية الشاملة حتى ينعم الجميع بالأمن والطمأنينة.