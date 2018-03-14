"العمليات المركزية" بشرطة الشارقة تنظم مبادرة "ساعة مع المدير العام"

الشارقة 24:

في إطار الزيارات الميدانية الرامية إلى الوقوف على سير العمل، نظمت الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة الشارقة مبادرة "ساعة مع المدير العام"، تضمنت زيارة العقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بالإنابة، صباح اليوم الأربعاء، فرع الفحص الفني الثقيل بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، حيث التقى بأفراد الجهور والمراجعين وتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم.

وذلك ضمن استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية بتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، من خلال التواصل الفعال والشفافية والعدالة في تقديم الخدمات.

استهلت الزيارة بجولة تفقدية بدأها بوحدة المتعاملين، التقى فيها المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في سبيل تطوير الخدمات وتقديمها بصورة أفضل.

ووجه بالسعي نحو تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتذليل كافة العقبات بتسهيل الإجراءات المتبعة بتقديم الخدمة، والمبادرة في تقديم المقترحات المناسبة لتطوير العمل ورفع الملاحظات من قبل الجمهور لدراستها لتحسين الخدمات الأمنية.