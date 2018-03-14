مدير بلدية دبا الحصن: حلة جديدة لمهرجان "المالح والصيد البحري"

الشارقة 24 – وليد الشيخ:



أعلن طالب صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن، عن تغييرات جوهرية سوف تطرأ على النسخة السادسة لمهرجان المالح والصيد البحري، الذي تحتضنه المدينة لمدة 4 أيام ابتداءً من 28 مارس الجاري.



وأضاف صفر في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إن المهرجان سيقام للمرة الأولى في حديقة الشاطىء، لافتاً إلى أن الموقع الجديد يتميز بإطلالة بحرية تتناسب مع الحدث الذي يركز على جوانب الصيد وتمليح الأسماك، فضلاً عن مضاعفة المساحة المخصصة للمهرجان عن الدورة الخامسة، مما يوفر فرصاً أكبر وأوسع من حيث المشاركات والعروض.



وأوضح مدير بلدية دبا الحصن، أن النسخة الجديدة للمهرجان سوف تشهد مشاركة نحو 40 جهة ما بين دوائر حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص، وأسر منتجة ومنافذ بيع لمنتجات المالح ومعدات وأدوات الصيد البحري، معتبراً أن زيادة كم المشاركات من شأنه تحقيق قفزة نوعية في المردود المنتظر من المهرجان، من النواحي الاقتصادية والتراثية والسياحية أيضاً.



وأشار صفر إلى برنامج ثقافي وترفيهي مصاحب للمهرجان، الذي يقام في فترتين صباحية ومسائية، طوال أيامه، حيث تشارك العديد من فرق الفنون الشعبية في الحدث، فضلاً عن تنظيم ورش عمل يومية عن صناعة المالح، بكل مراحلها وصولاً لكيفية طبخه، فضلاً عن فعاليات عدة عن الصيد البحري كإحدى المهن العريقة والراسخة في دبا الحصن.