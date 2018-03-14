مسؤولون حكوميون: الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة "ربع قرن" انطلاقة واثقة نحو المستقبل

الشارقة 24:

أكد مسؤولون في مجموعة من المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، أهمية الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت مؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين" إطلاقها؛ في توحيد الجهود الرامية إلى تأهيل أجيال المستقبل، وصقل مهاراتها وتحفيزها على الإبداع والابتكار، واستثمار طاقاتها الكامنة لتحقيق النهضة التنموية الشاملة في إمارة الشارقة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.

شما المزروعي: إضافة ترسخ اهتمام القيادة بأجيال المستقبل

قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، إن "الاستراتيجية الجديدة التي تطلقها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تعد إضافة ومساهمة جديدة يترسخ من خلالها اهتمام قيادة دولة الإمارات بتربية أجيال المستقبل، وتوفير جميع الإمكانات التي تسهم في تنمية طاقات الأطفال والناشئة والشباب ليكونوا قادرين على صناعة المستقبل المشرق لمجتمعهم، والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية، وتمكينها من تحقيق رؤيتها في أن تكون ضمن أفضل دول العالم".

وتوجهت معاليها بالشكر الجزيل لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، على الدعم اللا محدود الذي تقدمه لأجيال المستقبل من الأطفال والناشئة والشباب، والذي يشكل منهجاً مبتكراً لتطوير مهاراتهم وخبراتهم وتمكينهم من المساهمة بفاعلية في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.

خولة الملا: "الخطة" ترسخ رؤية حاكم الشارقة بالاستثمار بالإنسان

قالت سعادة خولة عبد الرحمن الملا، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: "ترسخ الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها مؤسسة "ربع قرن" لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المؤسسة، في الاستثمار بالإنسان على اختلاف مراحل حياته، فسموهما يؤمنان بأن جوهر الرؤية التنموية التركيز على الأطفال والشباب والتوجه نحوهم لاكتشاف مواهبهم، والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم وطموحاتهم، في بناء مستقبل يعتمد على الابتكار والمعرفة والابداع في كل جوانبه".

د. طارق بن خادم: الشارقة سباقة بتأسيس جهات تخصصية لتنشئة الموهوبين منذ الصغر

أكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية أن "تربية الأجيال وصناعة القادة لا يتمان إلا بتبني مرحلة الطفولة، وهذا هو الفكر الذي انتهجته إمارة الشارقة، مستنيرة برؤى وسياسات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليتجسد على أرض الواقع في مؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين"، التي انبثقت فكرتها الأولى، واستمدت دعمها من الجهود الجبارة والمتابعة الحثيثة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس مؤسسة "ربع قرن".

وأضاف: "كانت الشارقة المُبادرة وصاحبة السبق في تأسيس جهات ومؤسسات تخصصية في ميدان تنشئة الموهوبين ورعايتهم منذ الصغر، وضعت بدورها خططاً بعيدة المدى، ونزلت إلى الحقول التعليمية، وتبنت المبدعين من مقاعد الدراسة الأولى، وأصبحت بجهود مؤسسيها وداعميها والكفاءات العاملة عليها بيئة خصبة ومحفزة للإبداع، تدعم الأطفال والناشئة والشباب، وتعنى بتطويرهم واكتشاف مواهبهم".

محمد آل ثاني: إنجازات كبيرة لـ "ربع قرن" بالأعوام الماضية

قال الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: "استطاعت المؤسسات الأربع التابعة لـ "ربع قرن" تحقيق إنجازات كبيرة على مدار الأعوام الماضية، لاسيما على صعيد تنشئة أجيال تتمتع بالقدرات والمؤهلات التي تجعلها قادرة على مواصلة مسيرة النهضة والبناء لأعوام عديدة مقبلة".

د. سعيد مصبح الكعبي: "ربع قرن" صرح تعليمي وتربوي شامخ

أكد سعادة سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أن "مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين" هي فخر لنا، وصرح تعليمي وتربوي شامخ، إذ تتميز بتركيزها على أبنائنا منذ الصغر وحتى الشباب، وتلبية احتياجاتهم في مختلف الجوانب، وتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم وتأهيلهم فكرياً وجسدياً، لتولي مناصب قيادية ومميزة في مجالات عدة".



وأضاف: "يسعدني أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، فبقيادتهما ومتابعتهما ورعايتهما الحثيثة، أصبحت "ربع قرن" في مكانة مرموقة، وغدت إنجازاتها محل اعتزازنا".

د. حميد مجول النعيمي: أول مؤسسة إماراتية وإقليمية من نوعها



قال سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، تجسد مؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين"، خير مثال على الإعداد والتأهيل اللذين خص بهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أبناء الشارقة وبناتها، فهي أول مؤسسة إماراتية وعربية وإقليمية من نوعها، تعمل على بناء جيل إماراتي قادر على قيادة المستقبل والتأثير فيه، من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبة والأبحاث والدراسات".

د. محدثة الهاشمي: رؤية شمولية للواقع والمستقبل

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي، مديرة كلية التقنية العليا للطالبات بالشارقة: "تحمل الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة ربع قرن ومؤسساتها التابعة، رؤية شمولية للواقع الذي نحياه اليوم، والمستقبل الذي نطمح أن نرى أبناءنا وبناتنا يحققون الإنجازات الكبيرة فيه، فمنذ أن انطلقت "ربع قرن" حدد اسمها بوضوح هدفها، وهو تنشئة الأطفال والشباب نشأة صحيحة وفق أسس متينة، تخرج المواهب الكامنة في كل منهم على مدار 25 عاماً، من سن السادسة وحتى بلوغهم 31 عاماً، لتصنع منهم قادة متمكنين، قادرين على مواصلة المسيرة التي رسمها قادتنا لهذا الوطن الغالي".

صالحة غابش: منهج الشارقة بناء الإنسان منذ الطفولة

وقالت سعادة الأستاذة صالحة غابش المدير العام والمستشارة الثقافية في المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة: "ترتقي المجتمعات والأمم كلما كان محور اهتمامها الشباب، ايماناً بأنهم يمثلون مستقبل المجتمع، ويعكسون الجهود المتطورة لبنائه، وهذا منطلق اهتمام دولتنا بالشباب".

وأضافت: "في الشارقة كان بناء الإنسان منذ الطفولة منهجاً سعت من خلاله إلى تحقيق نتائج مثمرة، وقد كان موضوع تنمية الأطفال والشباب محوراً لمفهوم الاستدامة، في كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال افتتاح منتدى الاتصال الحكومي عام 2017، إذ أشار سموه إلى تاريخ نشأة مراكز الأطفال عام 1985، وكيف أدت خلال مراحل تطورها إلى بناء أجيال لهم مواقعهم حالياً، التي يطلقون من خلالها رؤيتهم العملية في الارتقاء ببلادهم ومجتمعهم".

موضي الشامسي: "ربع قرن" حلم تحقق

قالت سعادة موضي بنت محمد الشامسي، رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، إن "ربع قرن" هي حلم تحقق على أرض الشارقة، ونموذج متفرد الصفات والملامح، رسم خريطة من القيم من أجل غاية واحدة هي الاهتمام بالنشء، والأخذ بأيديهم نحو طريق الحياة وفق أسس واثقة".

وأضافت: "تأتي الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة كمظلة لمؤسسات أخرى معنية بالنشء، لتجعل عملها أكثر تجانساً وفعالية، لأننا في هذا الزمن نحتاج إلى التميز في الأداء لتكون الأجيال المقبلة أكثر قدرة على مواكبة التحديات التي يفرضها المستقبل".