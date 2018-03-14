جزيرة العلم تفتح باب التسجيل لـ "جري الشارقة 2018"

الشارقة 24:



في إطار حرصها على استضافة الفعاليات المجتمعية طيلة العام لا سيما الرياضية منها، أعلنت جزيرة العلم، أحد أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة، عن فتح باب التسجيل أمام جميع أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية للمشاركة في سباق "جري الشارقة 2018"، الذي تنظمه الجزيرة يوم الجمعة، 30 مارس الجاري.



ويهدف تنظيم فعالية "جري الشارقة"، التي تقام ضمن ثلاث فئات وهي 3 و5 و10 كيلومترات بالتعاون مع "تراياثلون" الشارقة، إلى توفير منصة رياضية وصحية لجميع أفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي العام بأهمية تبني أنماط الحياة الصحية، إضافةً إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل منتظم للتمتع بالصحة النفسية والجسدية.



وتسعى الجزيرة من خلال فتحها لباب المشاركة في الحدث إلى إتاحة الفرصة لمشاركة أوسع من قبل جميع أفراد المجتمع بما يدفع باتجاه تعزيز الالتزام بالعادات والممارسات الصحية السليمة لضمان تمتع الجميع بالصحة واللياقة البدنية من خلال ممارسة رياضة الجري في أجواء اجتماعية ممتعة، وقد أعلن المنظمون عن فتح المجال للمشاركة في سباق فئة الـ 3 كيلومترات للأفراد حتى سن الـ 99 عاماً، للمرة الأولى، ليتسنى للصغار والكبار المشاركة.



ويتاح للراغبين بالمشاركة التسجيل في الحدث حتى 27 مارس الجاري، عبر الرابط التالي https://www.hopasports.com/event/sharjah-run-2018 الذي يحتوي على جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالفعالية، وتوقيت انطلاقها، وتبلغ رسوم التسجيل الخاصة بالفئتين 5 و10 كيلومترات 150 درهماً، أما الفئة الثالثة فتبلغ رسوم التسجيل الخاصة بها 50 وحتى 150 درهماً.



ومن جانبها قالت خلود الجنيبي مدير جزيرة العلم: "أدعو فئات المجتمع من مختلف الأعمار إلى المشاركة في هذه الفعالية الرياضية، التي تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية إلى توفير كل ما من شأنه أن يسهم في بناء مجتمع صحي وسعيد، وهو نفس الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خلال تنظيم هذه الفعالية الرياضية".



وأضافت الجنيبي: "أن الالتزام بممارسة الرياضات على اختلافها يسهم في خلق بيئة صحية تعود بالنفع على الصحة البدنية والذهنية لذا نحث جميع أفراد المجتمع على المشاركة والانضمام للحدث الذي يمتاز باشتماله على أجواء غنية بالتنافس الصحي، ضمن مسار خالٍ من الحركة المرورية للاستمتاع بهذا بالنشاط الرياضي الذي نحرص سنوياً على إقامته لما له من فوائد كبيرة تعود بالنفع على الجميع".



ورصدت إدارة جزيرة العلم جوائز قيّمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات السباق الثلاث، إضافةً إلى تخصيصها لثلاث جوائز تميّز تقدّم لثلاثة مشاركين إماراتيين ممن يقدمون أفضل أداء رياضي خلال الفعالية، تشتمل على عضوية من نادي "كروس فيت آور" الرياضي، وقسائم من جراند مول ومستشفى ميدكير.



وتقام الفعالية برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومجلس الشارقة للرياضة، و"وقت اللياقة الإمارات"، ومنطقة الشارقة الطبية، و"إف آي تي"، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، والعربية للطيران، و"كروس فيت آور"، وسناتا للسياحة والسفر، ومطعم "جونس ذا جروسر".



وتقع جزيرة العلم بالقرب من مجمع الدوائر الحكومية في منطقة اللية بجانب سوق الجبيل، حيث السارية الموجودة، التي تعد سابع أطول سارية في العالم عند افتتاحها في 2 ديسمبر 2012، ويتوج السارية علم تبلغ أبعاده 15 متراً عرضاً و30 متراً طولاً، وتمتاز إضاءة سارية العلم والمناطق المحيطة بها بتصاميمها الفريدة، حيث تضم أضواءً تحيط بالدائرة من كل جانب بارتفاع 3 أمتار، بالإضافة إلى 7 أضواء مرفوعة على 7 أعمدة تمثل إمارات الدولة السبع، وتنتشر الأضواء بارتفاع 4.2 متر عبر الممر المؤدي لسارية العلم، وتضم الجزيرة مرافق ترفيهية متنوعة، وتتضمن مسرحاً خارجياً بسعة 1000 شخص، ومركز 1971 للتصاميم، ومطعماً.