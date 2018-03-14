قيادات نسائية تناقش أدوارها في العصر الرقمي خلال "منتدى الاتصال الحكومي"

الشارقة 24:

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، عدداً من القيادات النسائية العربية والأجنبية، في جلسة حوارية خاصة، للحديث عن دور المرأة في المجتمع الرقمي، وجهودها في التفاعل مع القضايا المختلفة، وذلك انطلاقاً من حضورها المتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلها المؤثر مع القضايا المجتمعية والتطورات التقنية المتسارعة.

ويأتي اختيار موضوع هذه الجلسة، تماشياً مع شعار الدورة السابعة للمنتدى "الألفية الرقمية.. إلى أين؟"، التي ستقام يومي 28 و29 مارس الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة وحضور عدد كبير من قادة الدول والوزراء، والمسؤولين الحكوميين، وقادة الفكر، وصانعي القرار، والخبراء والمهتمين بالاتصال الحكومي.

ويشارك في الجلسة التي ستقام في اليوم الثاني للمنتدى، كل من البارونة ميشيل مون، رائدة الأعمال البارزة من المملكة المتحدة، ومعالي مجد شويكه، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، وفانيسا دي أمبروزيو، حاكم سان مارينو في 2017، والدكتورة لطيفة العبد الكريم، أستاذة كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك فهد، تخصص الذكاء الاصطناعي من المملكة العربية السعودية، وستدير الجلسة ريّا أبي راشد، مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي.

وأكدت جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، أن العصر الرقمي وما نتج عنه من ظهور العديد من المواقع والشبكات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وفر منصة عظيمة التأثير للقيادات النسائية لتحقيق مزيد من التفاعل مع القضايا المجتمعية، وأتاح لهن قدرة أكبر على ترك بصماتهن على حاضر ومستقبل بلدانهن، ووفر لهن المساحة المناسبة للتعبير عن آرائهن ونظرتهن إلى القضايا المحلية والدولية بحرية ومسؤولية.

وأشارت النقبي إلى أن المركز الدولي للاتصال الحكومي حرص هذا العام على استضافة نخبة من القيادات النسائية للمشاركة في إحدى جلسات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والحديث عن تجربتهن في تطوير الاتصال الرقمي بشكل خاص، إضافة إلى بقية قطاعات الاتصال الحكومي الأخرى، وكيفية تمكين مزيد من النساء حول العالم من لعب أدوار أكثر تأثيراً في قضايا مجتمعاتهن والمساهمة في تحقيق التنمية التي تخدم بلدانهن.

وستناقش الجلسة عدداً من المحاور أبرزها دور القيادات النسائية في ترسيخ مبدأ التكامل، والمشاركة بصياغة ملامح العصر الجديد، وآليات تمكين المرأة من المهارات والخبرات اللازمة لممارسة دورها بتنمية المجتمع في ظل المتغيرات المتسارعة، إضافة إلى دور القيادات النسائية في تطوير الإعلام الاجتماعي والارتقاء بالمنظومة القيمية والمهنية في هذا المجال، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية والاجتماعية.