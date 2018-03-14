ملتقى الشارقة للمرأة العربية والثقافة يواصل أعماله

الشارقة 24 – وام:

واصل ملتقى الشارقة للمرأة العربية والثقافة، "هي والمستقبل"، أعماله لليوم الثاني، والذي ينظمه المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وذلك بورشة "أخلاقنا إلى المستقبل"، أدارها الدكتور محمد بن حسن المسعودي مدير الشؤون الثقافية والأكاديمية، بسفارة المملكة العربية السعودية في الإمارات، بحضور مجموعة من السيدات وطالبات الثانوية وممثلات مؤسسات ودوائر محلية.

ودارت الورشة، حول محور "دور الأخلاق المستقبلي"، وتوظيفها في التعامل مع التطورات الحاصلة اليوم، ووسائل التقدم التكنولوجي، وطرحت عدة تساؤلات، من بينها ماهي الآثار المترتبة على المتغيرات الحديثة في حياتنا؟ وما الأساليب والأدوات الأخلاقية المتاحة لمواجهة سلبيات التكنولوجيا؟

وأشار المسعودي، إلى كيفية مواجهة هذه المتغيرات، مع الحفاظ على الأخلاق، وأكد أن هذا ممكن في ظل توفر التوجيه الصحيح والقدوة الإيجابية والمصداقية والابتعاد عن الاهتمام بالمظاهر ونشر الأكاذيب وتحري مصدر أي معلومة، قبل نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ختام الورشة، قدمت صالحة غابش رئيس المكتب درع تكريم للدكتور محمد المسعودي، تقديراً على إدارته للورشة.