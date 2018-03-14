مجلس بلدي مليحة يناقش تنسيق العزب والمزارع المخالفة

الشارقة 24 – وام:





عقد المجلس البلدي لمنطقة مليحة، اجتماعه الدوري الثاني، برئاسة سعادة سلطان علي سيف الكتبي رئيس المجلس، وحضور مصبح سيف عوض الكتبي مدير البلدية، وأعضاء المجلس .

تناول الاجتماع، أهم القضايا والمواضيع التي تخص منطقة مليحة، ومنها تنسيق العزب والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأصحابها، وتعزيز مستويات الأمن والصحة والسلامة لأفراد المجتمع.

وناقش الاجتماع، موضوع المزارع المخالفة، وكيفية تنظيمها بالطريقة القانونية السليمة، التي تحافظ على البيئة البرية الصحراوية للمنطقة، والموضوعات التي تهم المنطقة لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية، وكيفية إنجازها والانتهاء منها، والطلبات المقدمة للمجلس من قبل أهالي مليحة .

وقدم رئيس المجلس، الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة الغالية التي أولاها للمجلس، وقال: "سنعمل جاهدين لتحقيق الأفضل والوصول إلى الأهداف المرجوة من التطوير".