سلطان القاسمي يشهد افتتاح فعاليات أيام الشارقة المسرحية الـ 28

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، افتتاح فعاليات أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ 28 التي تنظمها دائرة الثقافة، وذلك في قصر الثقافة بالشارقة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفنان المصري محمد صبحي بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الـ 12، والفنان الإماراتي محمد العامري بجائزة الشخصية المحلية المكرمة وفرقة مسرح أكون من المملكة المغربية عن فوز عرضهم "صولو" بجائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي للعام 2017م.

وافتتحت فعاليات المهرجان بعرض مسرحية «كتاب الله» من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وإخراج جهاد سعد وإشراف أحمد بو رحيمة.

وتناولت المسرحية الصراع بين النور والظلام، مع تسليط الضوء على الواقع الحاضر عبر 5 مشاهد متتابعة تميزت بالإبهار البصري والعمق الفكري والمعرفة التاريخية، حيث تناولت حال الأمة الإسلامية وتنازعها بين النور والظلام، وشخصّت واقع أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن التمسك بكتاب الله يقودها إلى النور.

وسلطت المسرحية الضوء على سير علماء المسلمين الأوائل الذين جاء الغرب للنهل من علمهم بعد أن قدموا نماذج فريدة في الاشتغال بالعلم والمعرفة والابتكار، أمثال: جابر بن حيان، ويعقوب بن إسحاق الكندي، والحسن بن الهيثم، والخوارزمي، والرازي، والفارابي وأبو الريحان البيروني.

وجسدت المسرحية، التي وجدت تجاوباً كبيراً من الحاضرين، عبر مشاهدها انتصار النور على الظلام، حيث أدت العرض مجموعات متنوعة هي: النورانيون، والظلاميون، والنسوة، والوفدان الشرقي، والغربي. وشهد الصراع بين المجموعات تجسيداً للعصور التي تمر بالأمة الإسلامية ليختتم العرض، بعد دعوة مجموعة النسوة اللاتي ارتدين اللون الأبيض ليشاركوا في بناء الأمة، والجميع ينشد، وهو متحد:

برسالة السماء ومناهج السماء

ننشر الرخاء ننشر السلام

بالعلم والإيمان نحميّ الأوطان

وقدم الفنان المصري محمد صبحي في كلمة له بمناسبة التكريم شكر وتقدير الفنانين إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على جهود سموه في دعم وتكريم الفنانين والمسرحيين قائلاً: هذه الجائزة تزداد قيمتها بمانحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهو الأديب والمفكر والمثقف والمؤلف.

وأعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته بالتواصل بين الفنانين العرب حيث أصبحت الشارقة ملتقاهم، مشيراً إلى نهج إمارة الشارقة في جمع الفنانين من مختلف البلدان العربية كل عام في أيامها المسرحية وغيرها من الفعاليات، وتكريمهم، وهم على قيد الحياة، مما يشكل لهم حافزاً ودافعاً لتقديم المزيد من الجهود في المستقبل.

وتستمر عروض أيام الشارقة المسرحية يومياً حتى حفل الختام في 22 مارس الجاري، حيث يشارك هذا العام 13 عرضاً متنوعاً، تُقدم في مسرحي قصر الثقافة، ومعهد الشارقة للفنون المسرحية، والفرق المشاركة هي: جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرحية، ومسرح الشارقة الحديث، وجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، ومسرح دبي الشعبي، ومسرح بني ياس، ومسرح دبي الأهلي، إلى جانب فرقة مسرح أكون من المملكة المغربية.

كما تقدم الأيام برنامجاً ثقافياً مصاحباً يتضمن ملتقى الشارقة السابع لأوائل المسرح العربي، والملتقى الفكري في النقد المسرحي والترجمة، والعديد من الندوات التي تناقش: جوائز المسرح العربي بين النمطية والحديثة، وندوة "تناص أم تلاص: الإخراج المسرحي بين الاقتباس والسطو"، وندوة "الفن يورث: عرض تاريخي حول عائلات المسرح العربي"، وندوة "الكتابة المسرحية حاضراً: ما الذي ترويه؟"، كما يشتمل البرنامج على عدد من السهرات الثقافية لضيوف الأيام.

حضر الحفل إلى جانب سموهما، كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية‫، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

كما حضر فعاليات الافتتاح سعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري بالشارقة، وسعادة عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وإسماعيل عبدالله رئيس جمعية المسرحيين الإماراتيين، وأحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، وعدد من المسؤولين في المؤسسات المحلية ‫وكوكبة من نجوم الفن والمسرح في الوطن العربي.