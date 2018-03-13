الشارقة تستضيف الوفد السيريلانكي المشارك ببطولة "ألعاب الأولمبياد الخاص"

الشارقة 24:

استضافت إمارة الشارقة، وفداً من الرياضيين من أصحاب الإعاقة الذهنية من جمهورية سيريلانكا الديموقراطية، وذلك ضمن برنامج المدن المضيفة لبطولة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 22 مارس الحالي.

وقال سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس لجنة إمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة: "إن اللجنة اتخذت، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال الوفود المشاركة في بطولة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2018".

وأضاف: "أعدت اللجنة برنامجاً حافلاً للوفد الذي تستضيفه الإمارة خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، وذلك حرصاً منها على المشاركة الفاعلة التي تدعم رؤية واستراتيجية دولة الإمارات، بدمج ذوي الإعاقة في البيئة المجتمعية، بما يحقق رفعة مكانتها بين دول العالم."

وأكد طارق بن خادم أن "برنامج المدن المضيفة"، يعد من أهم البرامج التي تنفذها" لجنة المجتمع وإرث الألعاب العالمية" التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص في أبوظبي، تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع، وبالشراكة مع المجالس التنفيذية بالحكومات المحلية في كافة إمارات الدولة، مشيراً إلى أنه يعد عنصراً أساسياً ضمن البرامج المصاحبة لفعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 الذي سيقام في أبوظبي، مما سيساعد على تحقيق التبادل الثقافي بين الإمارات والبلدان الممثلة بالوفود المشاركة، بالإضافة إلى أنه يسهم في تعزيز وعي الجمهور بأهمية هذه الألعاب الخاصة لذوي الإعاقة الذهنية.

وأشار طارق بن خادم إلى أنه تم استقبال أفراد وفد جمهورية سيريلانكا الديمقراطية مساء الإثنين في مطار أبوظبي الدولي، وتم توفير كل سبل الراحة لهم، مؤكداً على انطلاق برنامج مميز للوفد من خلال تنظيم عدد من الزيارات التعريفية والترفيهية والسياحية في إمارة الشارقة، مثل زيارة قناة القصباء، وجولة سياحية في أرجاء مدينة الشارقة، إضافة إلى زيارة مربى الشارقة للأحياء المائية، ومشاهدة مباراة لكرة السلة في نادي الشارقة الرياضي.