"التغير المناخي والبيئة" تشيد بجهود الشيخة جميلة القاسمي

الشارقة 24:

أكد سعادة المهندس سيف محمد الشرع، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن المشاركة في حملة "كلنا مسؤول" واجب على جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، انطلاقاً من كونها مبادرة تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتتيح الفرصة للمساهمة في إنشاء مباني مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الجديدة، ذات الطاقة الاستيعابية الأكبر وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشاد سعادته باهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها اللا محدود.

كما أشاد بتوجيهات سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة، ودعمها الكبير لقضايا وحقوق ذوي الإعاقة، التي كفلتها الشرائع والقوانين، مشيراً إلى أن انطلاق الحملة مع بداية عام زايد، يمنحها زخماً معنوياً كبيراً نظراً للأبعاد الإنسانية والمجتمعية والفكرية التي يمثلها زايد الخير والعطاء.

جاء ذلك خلال مشاركة موظفي وزارة التغير المناخي والبيئة، في حملة كلنا مسؤول، حيث وقعوا استمارة طلب أمر مستديم لدعم الحملة، وعبّر المهندس سيف الشرع عن سعادته الكبيرة بالمشاركة اللافتة للموظفين، وإبراز وعيهم الكبير بأهداف الحملة وحرصهم على نجاحها بتحقيق مسعاها.