عبد الله بن سالم القاسمي يستقبل وفدي "الأولمبياد الخاص" و"سيريلانكا"

الشارقة 24 – الشفيع عمر:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة قبل ظهر الثلاثاء، وفد اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، والوفد السيريلانكي المشارك في دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي بالوفدين، من ضيوف الإمارة، مشيراً إلى الجهود التي تقدمها إمارة الشارقة، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق خططٍ مرسومةٍ واستراتيجية ثابتة، عملت عليها الإمارة منذ وقت طويل.

وأثنى سموه على الجهود الكبيرة للشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، منذ إنشاء المدينة في العام 1978م، وبأنشطتها وفعالياتها المتنوعة والتي ساهمت في توفير مكانٍ متميز، يجد فيه ذوو الإعاقة كل التجهيزات المناسبة لهم، مما يعمل على تعليمهم وتطوير مواهبهم تعزيز قدراتهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع.

وأكد سموه على استمرار دعم إمارة الشارقة لكافة أنشطة الأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الشارقة تعمل بكل جهد لإنجاح استضافتها للألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر 2019، بما تملكه من خبراتٍ كبيرة، وكوادر خبيرة في مجال دعم وتطوير ألعاب ورياضات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتمنى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، طيب الإقامة للوفد السيريلانكي، والتوفيق في المنافسات التي تستضيفها إمارة الشارقة للأولمبياد الخاص في الفترة من 17 إلى 22 مارس الجاري.

من جانبه قدم سعادة بيتر ويلير المدير التنفيذي لأولمبياد أبوظبي 2019 شكره وتقديره إلى سمو نائب حاكم الشارقة، على حسن الاستقبال، مشيراً إلى جهود الشارقة المستمرة منذ عقود في دعم وترقية ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، خاصة الرياضة، مما يعمل على دعمهم وتحفيزهم للمشاركة وتطوير مستوياتهم الأمر الذي يعود عليهم بالنفع والفائدة.

حضر اللقاء إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة، سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس لجنة إمارة الشارقة المشاركة في دورة الأولمبياد الخاص، وميشيل خوان المستشار التنفيذي لدورة ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية، ومنى عبد الكريم مديرة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وعدد من المسؤولين في المدينة وسيريلانكا.