حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير بندر بن خالد

الشارقة 24 - عائشة العوضي:



أرسل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.



وأعرب سموه في برقيته عن بالغ تعازيه ومواساته الصادقة في وفاة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.