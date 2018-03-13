"المالية المركزية" بالشارقة تنظم ورشة عمل لتطوير الرؤية والرسالة

الشارقة 24:

استعداداً لإطلاق خطتها الاستراتيجية 2019-2021 الشهر المقبل، عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمس الإثنين، ورشة عمل بعنوان "تطوير الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية"، بمشاركة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، بهدف مناقشة المراحل الأخيرة المرتبطة بتطوير خطة ورؤية ورسالة الدائرة.

وناقشت الورشة نتائج وإحصاءات الدراسات والتحاليل الخاصة بالوضع الحالي للدائرة، والعوامل المحركة للانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المراد تحقيقه، وأجندة التطوير المتفق عليها، إضافة إلى تأكيد التوجهات الاستراتيجية، وبحث نتائج تطوير رؤية ورسالة الدائرة وكذلك تطوير الأهداف الاستراتيجية.



وأكد بدر آل علي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في دائرة المالية المركزية، أن هذه الورشة تعد جزءاً من الورش التدريبية التي تقوم بتنظيمها الدائرة تمهيداً لإطلاق خطتها الاستراتيجية الجديدة، ضمن جهودها لتطوير العمل، وتعزيز كفاءة المنظومة المالية لحكومة الشارقة، بما يتيح تنفيذ المشاريع والمبادرات الحكومية بكفاءة عالية.

وأشار آل علي إلى أن تدريب الموظفين ومشاركتهم في إعداد الخطة الجديدة، يضمن تنفيذ تفاصيلها وتحقيق أهدافها بدقة وسهولة، ويتيح تفعيل متطلباتها بشفافية، بما يسهم في الوصول إلى الاستدامة المالية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

وكانت الدائرة نظمت، مؤخراً، ورشتين حول الاستراتيجية، بحثت الأولى في موضوع "تحقيق الاستراتيجية"، بما في ذلك مفهومها والأدوات الأساسية المعتمدة عالمياً لتحليل الوضع الحالي والبناء عليه لتحديد رؤية مستقبلية واضحة وثابتة، فيما ركزت الثانية على "تحليل الوضع الحالي"، من حيث تأثير العوامل المحيطة على عملية التحليل، ومكامن القوة والتحديات، والفرص والمخاطر المرتبطة بالخطة الاستراتيجية.