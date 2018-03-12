"بلدي الذيد" يناقش الاستعدادات للمشاركة في أيام الشارقة التراثية الـ 16

الشارقة 24:



عقد المجلس البلدي لمدينة الذيد، في مقره، اجتماعه الثاني، ضمن دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل السنوي الـ 13، برئاسة الدكتور محمد عبد الله سعيد بن هويدن الكتبـي، وحضور راشد محمد سعيد القابض الطنيجي نائب الرئيس، والأعضاء خليفة عبد الله محمد حسن الخاطري، وراشد مهيّر بخّيت محمد الكتبي، وسالم عبد الله علي بن غرير الكتبي، وسعيد محمد عبد الله البديوي الطنيجي، وعبد الله علي عبد الله بن شمسه، وعبيد حامد عبيد بن خليفة الطنيجي، وعيد مطر علي بن غرير الكتبي، وعلي مصبح الطنيجي مدير البلدية، ومحمد مبارك بن دلموك الكتبي أمين سر المجلس، وسهيلة عوض الخاصوني من الأمانة العامة للمجلس.



في بداية الجلسة تم مناقشة الرسائل الواردة إلى المجلس والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن.



كما أوصى المجلس بسرعة نقل الورش بصورة عاجلة من مدخل مدينة الذيد إلى موقع معارض السيارات بالصناعية القديمة، وذلك لما تسببه من أضرار تلحق بالبيئة، إضافة إلى كونها تُشكل خطورة لوجودها وسط الأحياء السكنية، وتصدر الإزعاج بصورة مستمرة، فضلاً عما تسببه من تشويه للمظهر العام للمدينة، حيث يأتي ذلك في إطار استراتيجية المجلس البلدي الرامية إلى تهيئة بيئة سليمة سمعية وبصرية وصحية، ونقية ومستدامة في مدينة الذيد.



وناقش المجلس الاستعدادات الجارية لانطلاق فعاليات القرية التراثية بمدينة الذيد في إبريل المقبل، والتي تنظم ضمن فعاليات الدورة الـ 16 لأيام الشارقة التراثية تحت شعار (بالتراث نسمو) وتشهد فعاليات وبرامج جديدة ومختلفة في الشكل والمضمون، وتتناسب مع مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى أنشطة مبتكرة تجذب كل الشرائح الباحثة عن التراث الشعبي، حيث يسعى المجلس البلدي لمدينة الذيد بالتعاون مع البلدية إلى مواصلة النجاح الذي حققته قرية الذيد التراثية في الأعوام الماضية، وما أضافته لمجتمع الذيد والمنطقة الوسطى بشكل عام من فرص حقيقية للترفيه وسط أجواء تراثية.