طارق بن خادم: نستعد لاستقبال الوفد السريلانكي المشارك في "دورة الألعاب الأولمبية الخاصة"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



عقد سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس لجنة إمارة الشارقة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الخاصة المقامة في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 17 حتى 22 مارس الجاري عدداً من الاجتماعات المهمة مع رؤساء اللجان الفرعية وذلك للاطمئنان على سير العمل وفق الخطة الموضوعة من اللجنة العليا المنظمة للدورة نظراً لبدء العد التنازلي على موعد انطلاقها.



وأكد سعادة طارق بن خادم في تصريح خاص لـ "الشارقة 24" أن جميع اللجان في الدورة تعمل على أكمل وجه استعداداً لاستقبال الوفود المشاركة في الحدث الأبرز وهو دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2018 والتي يشارك فيها أكثر من 1200 رياضي، سيحضرون إلى العاصمة أبوظبي للمشاركة في أول حدث رياضي كبير قبل انطلاق دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.



وأوضح بن خادم أنه زار مقر إقامة الوفد السريلانكي؛ حيث اطلع على آخر الاستعدادات كما تعرف إلى برنامج الرحلات الذي تم إعداده للوفد خلال فترة إقامته في الإمارة الباسمة.



وأشار بن خادم إلى أنه تم تخصيص فريق خاص لاستقبال الوفد - الذي يضم 44 شخصاً والذي سيصل إلى مطار العاصمة أبوظبي مساء الإثنين- ومرافقته إلى إمارة الشارقة وتوفير كافة الأجواء المناسبة وسبل الراحة للوفد.