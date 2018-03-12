بلدية الشارقة تنظم مبادرة "طبق الخير"

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة مدينة الشارقة، في مبنى التنظيم الإيجاري صباح الإثنين، مبادرة خيرية، تحت عنوان "طبق الخير" بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، حيث تم خلالها قيام عدد من موظفات البلدية بإعداد أطباق من المأكولات، وبيعها ليعود ريعها إلى "الشارقة الخيرية"، حيث لاقت المبادرة إقبالاً من المراجعين للمبنى لشراء أطباق من المأكولات بهدف تقديم الدعم للفقراء والمحتاجين عبر منصة البلدية، ومنصات الجمعيات الخيرية التي تسهم بشكل كبير، في توفير احتياجات الأسر المتعففة.

وأكد علي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تولي أهمية كبيرة بتقديم المساعدات بمختلف أشكالها، والمساهمة بشكل كبير مع الجمعيات الخيرية لتقديم الدعم لمن يحتاجونه، وهو ما يأتي ضمن استراتيجية البلدية ومساهمتها الفاعلة في المجتمع، ومن هنا جاءت مبادرة طبق الخير والتي استمرت لعدة ساعات، لتكرس مساهمة البلدية في العمل الخيري بمختلف أشكاله، وإيماناً منها بضرورة مشاركة الشخص المقتدر على مساعدة من هم بحاجة للمساعدة، وشكر نعمة الله.