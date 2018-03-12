د. طارق بن خادم يزور "اليوم المفتوح للتوظيف بالشارقة"

الشارقة 24:

أكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، الاهتمام الكبير الذي توليه الدائرة في تعزيز ودعم استراتيجيات التوطين في الدولة، وضخ الكوادر الوطنية المؤهلة والمنتجة إلى قطاعات العمل الخاص، ليكونوا المرآة العاكسة لمختلف النجاحات التي تحققتها الدولة في المجالات المختلفة .

جاء ذلك على هامش زيارته لليوم المفتوح للتوظيف، في قطاع مراكز الخدمة، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين، بنادي الشارقة للرماية والغولف، والتي جاءت بهدف تعزيز تكاتف جهود التوطين مع الجهات المعنية على مستوى الدولة .

وأشاد سعادته بجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في الاهتمام بملف التوطين، الذي تضعه الدولة على قائمة أولوياتها، وتبني منهجيات التوطين النوعي في القطاع الخاص، وتطبيق السياسات والبرامج المحفزة للمؤسسات والشركات للتفاعل مع خطط التوطين.

وبين حرص الدائرة على دعم جميع السياسات، والجهود، التي تقوم بها مختلف الجهات، في مجال توظيف القوى الإماراتية العاملة، تطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتسخير كافة الجهود في استثمار الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها وتوظيف قدراتها في سوق العمل، من أجل تحقيق استقرارها الأسري والاجتماعي.

وقام سعادته بجولة ضمن الزيارة، تواصل خلالها مع الحضور من الباحثين عن عمل من إمارة الشارقة، وأثنى على حرصهم على التواجد والاستفادة من كافة الفرص التي تتاح لهم.